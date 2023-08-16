Мир никогда не признает КНДР ядерной державой

КНДР никогда не добьется у международного сообщества признания себя ядерной державой, заявил в интервью Bloomberg южнокорейский президент Юн Сок Ёль.

"Полная денуклеаризация Северной Кореи - ясная и последовательная цель международного сообщества, включая Республику Корея и США. Мировое сообщество никогда ни при каких обстоятельствах не примет Северную Корею в качестве ядерной державы", - сказал он в преддверии саммита Южной Кореи, США и Японии, который должен пройти в Кэмп-Дэвиде 18 августа.

Он отметил, что одной из тем саммита должно стать расширение совместных военных учений трех стран. Президент добавил, что Сеул также открыт к консультациям с США и Японией по поводу качественного наращивания средств сдерживания угроз со стороны КНДР.

Юн Сок Ёль добавил, что он, президент США Джо Байден и премьер Японии Фумио Кисида будут вести разговор и об экономическом сотрудничестве, об укреплении цепочек поставок товаров, о совместных разработках в сферах искусственного интеллекта, квантовых вычислений, космоса и других передовых технологий.

Лидеры Южной Кореи, США и Японии с 1994 года проводили трехсторонние встречи 12 раз, однако каждый раз речь шла о переговорах "на полях" на международных конференциях. Саммит в Кэмп-Дэвиде ранее прецедентов не имел.

В июне главы оборонных ведомств трех стран также договорились до конца года активировать механизм обмена информацией в режиме реального времени по поводу ракет КНДР.

Ранее в этом году также состоялось учредительное заседание ядерной консультативной группы (Nuclear Consultative Group, NCG): представители Сеула и Вашингтона обсуждали планирование операций с участием ядерных средств США и конвенциональных сил Южной Кореи. Вместе с тем США впервые за десятилетия направляли в Южную Корею атомные подводные лодки (АПЛ), оснащенные баллистическими ракетами.

В свою очередь власти КНДР рассматривают реигональные учения под эгидой США в качестве репетиции военной операции против Северной Кореи. В Пхеньяне критиковали работу NCG и призывали США прекратить отправку в регион АПЛ.

В КНР также звучала критика в адрес готовящегося саммита Южной Кореи, США и Японии в Кэмп-Дэвиде и в связи с размещением американских АПЛ вблизи Корейского полуострова.