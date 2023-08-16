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Внешняя политика 16.08.2023 16:02

Баку обвинил Ереван в обострении ситуации

В министерстве иностранных дед (МИД) Азербайджана расценили попытку проникновения на территорию страны армянской разведывательно-диверсионной группы в день проведения заседания Совета безопасности ООН по ситуации в регионе «как продолжение манипулятивной политики Армении».

«Решительно осуждаем совершение Арменией военных провокаций (попытку проникновения на территорию Азербайджана армянской разведывательно-диверсионной группы – ИФ) в день, когда проводится заседание Совета безопасности ООН по ситуации в регионе, и расцениваем это как продолжение манипулятивной политики (Еревана – ИФ)», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В МИД призвали Армению «воздержаться от провокационных шагов и заявлений, обостряющих ситуацию в регионе, вмешательства во внутренние дела Азербайджана, выполнить взятые на себя обязательства, а не продолжать попытки ввести в заблуждение международную общественность».

«Ответственность за обострение ситуации в регионе лежит непосредственно на военно-политическом руководстве Армении», - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Как сообщали ранее в Минобороны Азербайджана, 16 августа примерно в 11:15 разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Армении попыталась проникнуть на территорию Азербайджана с целью проведения террористическо-диверсионных операций.

«Благодаря бдительности наших подразделений при поддержке огневых средств провокация армянских военнослужащих была пресечена. В результате, член диверсионной группы в раненом состоянии был задержан нашими военнослужащими. Остальные члены разведывательно-диверсионной группы были принуждены отступить», - говорилось в сообщении.

Р.Керимов

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Тэги: МИД, АРМЕНИЯ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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