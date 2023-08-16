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ТЭК 16.08.2023 22:15

Нефтяные компании США в поисках спасения от климатических исков обвиняют судей в предвзятости

Региональные власти США за последние пять лет предъявили нефтяным компаниям почти два десятка исков с обвинениями в осознанном причинении экологического ущерба, обмане общественности относительно безопасности сжигания ископаемого топлива и нарушении прав потребителей, пишет издание Politico.

Истцы требуют от "ускорителей глобального потепления" компенсации расходов на борьбу с эрозией побережья, лесными пожарами и другими последствиями изменения климата. В поисках спасения от многомиллиардных выплат нефтегазовые гиганты предприняли попытку сменить подсудность (перевести дела из судов штатов в Верховный суд), но, потерпев неудачу, решили присмотреться к симпатиям и антипатиям судей.

ПОИГРАЕМ В "ГОРЯЧУЮ КАРТОШКУ"

Исковой "флэшмоб", запущенный штатом Род-Айленд в 2018 году, довольно быстро набрал обороты, и, когда число дел перевалило за десяток, нефтяные компании обратились в Верховный суд с прошением о выводе таких дел из-под ответственности региональных судов. Politico утверждает, что ответчики видели больше шансов выиграть подобного рода дела именно в федеральном суде.

В 2021 году Верховный суд обязал федеральных апелляционных судей рассмотреть аргументы против юрисдикции штата. Вскоре после этого нефтяники обратились в федеральный суд с петициями о полном аннулировании исков, "не имеющих ни юридического, ни фактического обоснования". По мнению адвокатов компаний, приведенном в статье, такие дела только отвлекают внимание и не несут никакой пользы в решении климатических проблем.

В результате, в апреле 2023 года, Верховный суд отклонил оба требования нефтяников, легитимизировав право региональных судов рассматривать подобного рода климатические иски. Почти два десятка затянувшихся судебных процессов - от Мэриленда до Гавайев - вновь пришли в движение.

КЛИМАТ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ

Адвокаты Chevron, Exxon Mobil и других участвовавших в деле компаний направили судье Верховного суда Уильяму Карнесу-младшему ходатайства о пересмотре апрельского решения, обвинив его в предвзятости и "преждевременном рассмотрении дел по существу".

Сомнения в объективности судьи нефтяники объяснили тем, что в ходе рассмотрения их обращений Карнес ссылался на статьи Associated Press об изменении климата, не относящиеся к материалам дела.

В частности, он ссылался на сообщения о конференции ООН по изменению климата (COP-27) и обсуждавшихся там просьбах небольших стран к нефтяным компаниям исправить климатический ущерб, нанесенный их деятельностью. "Судья сравнил Род-Айленд - самый маленький по площади штат в стране - с малыми странами, написав, что даже если вклад компаний в глобальное потепление был минимальным, "последствия, с которыми столкнулся Род-Айленд, были значительными", говорится в статье.

Оппоненты нефтяников назвали обвинения в предвзятости судьи беспочвенными, обратив внимание на то, что следствие имеет право использовать дополнительные материалы в контексте процесса.

"Они проиграли первый раунд (получив отказ аннулировать климатические иски - ИФ), поэтому работают с рефери, пытаясь запугать судей. Если у вас мало аргументов, вы нападаете на судей", - приводит Politico слова главы "Центра защиты климата" Ричарда Уайлса.

Случай в Род-Айленде - не единственный пример сомнений в объективности судей применительно к климатическим искам, отмечает издание. В Гавайях также обсуждают беспристрастность назначенного республиканцами главного судьи Верховного суда штата Марка Ректенвальда, рассматривающего иск города и округа Гонолулу против нефтегазовых компаний.

Сторонники энергетических гигантов - организация Energy Policy Advocates - обеспокоены тем, что судья проводит семинары для юристов в Институте экологического права, который активно поддерживает подобного рода иски, а также "имеет тесные связи с юристами истца".

Вместе с тем, отмечает Politico, в руководстве Института экологического права представлены нефтяные компании: в совет директоров этой структуры входят руководители BP и Shell, имена которых фигурировали в нескольких судебных процессах об ответственности за изменение климата.

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Тэги: США, НЕФТЬ, КЛИМАТ


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