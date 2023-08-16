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СНГ 16.08.2023 21:15

Россия предоставила Венгрии отсрочки по кредиту на строительство АЭС «Пакш-2»

Венгрия получила возможность отсрочки платежей по кредиту на строительство АЭС "Пакш-2", соответствующие изменения в протокол к межправсоглашению опубликованы на официальном портале правовых актов.

Речь идет о платежах за период с 1 марта прошлого года и до даты вступления протокола в силу. Так, отсрочки получили начисленные проценты, а также комиссии от неиспользованной суммы кредита за 2021-2022 гг. В случае 2021 года проценты на неиспользованную сумму начисляются с 1 апреля 2022 года, в случае комиссии за 2022 год - проценты начисляются на задолженность с 1 апреля 2023 года.

Соответствующая сумма задолженности должна быть оплачена "не позднее 30 календарных дней после даты вступления в силу настоящего протокола". Если Венгрия погасит ее в этот срок, то она не будет считаться просроченной, соответственно, на нее не будут начислены проценты, следует из документа.

В документе отмечается, что все платежи по кредиту будут выплачиваться в евро.

Протокол об изменениях вступит в силу "с пятого календарного дня, следующего после даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу". Как сообщало агентство Bloomberg, накануне во вторник, 15 августа, правительство Венгрии опубликовало соответствующий документ, в котором говорилось об отсрочке.

Как сообщалось, парламент Венгрии в 2009 г. одобрил расширение единственной действующей в стране АЭС Пакш, построенной по советскому проекту, за счет возведения еще двух энергоблоков. Стоимость проекта оценивалась в 12,5 млрд евро. В 2014 г. Москва и Будапешт заключили соглашение о предоставлении долгосрочного кредита в размере до 10 млрд евро на возведение АЭС.

В конце августа 2022 г. Управление по атомной энергетике Венгрии выдало "Росатому" разрешение на возведение V и VI энергоблоков АЭС Пакш. А в мае 2023 г. уже Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о строительстве и финансировании объекта. В "Росатоме" сообщали, что первый бетон на площадке АЭС может быть залит в 2024 г.

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Тэги: РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, АЭС, КРЕДИТ


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