КНДР готовится к пуску межконтинентальной баллистической ракеты

Северная Корея планирует провести запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) в связи с саммитом Южной Кореи, США и Японии 18 августа, передает "Ренхап" со ссылкой на депутата южнокорейского парламента Ю Сан Бома.
"В Пхеньяне зафиксирована активность транспорта, необходимого для запуска МБР. Мы продолжаем получать свидетельства о подготовке к запуску МБР, такие как частую перевозку ракетного топлива с завода по его производству", - сказал депутат, сославшись на доклад Национального агентства разведки Южной Кореи.
Он отметил, что, как ожидается, КНДР проведет военные учения, в ходе которых запустит ракету, которую можно оснастить тактическим ядерным оружием.
Депутат добавил, что в конце августа - начале сентября, в преддверии 75-й годовщины образования КНДР, Северная Корея может провести запуск военного разведывательного спутника, если удастся устранить неполадки, выявленные при последнем запуске.
Лидеры Южной Кореи, США и Японии с 1994 года проводили трехсторонние встречи 12 раз, однако каждый раз речь шла о переговорах "на полях" международных конференций. Саммит в Кэмп-Дэвиде, который состоится 18 августа, прецедентов не имел.
В июне главы оборонных ведомств трех стран также договорились до конца года активировать механизм обмена информацией в режиме реального времени по поводу ракет КНДР.
Ранее в этом году также состоялось учредительное заседание ядерной консультативной группы (Nuclear Consultative Group, NCG): представители Сеула и Вашингтона обсуждали планирование операций с участием ядерных средств США и конвенциональных сил Южной Кореи. Вместе с тем США впервые за десятилетия направляли в Южную Корею атомные подводные лодки (АПЛ), оснащенные баллистическими ракетами.
В свою очередь власти КНДР рассматривают региональные учения под эгидой США в качестве репетиции военной операции против Северной Кореи. В Пхеньяне критиковали работу NCG и призывали США прекратить отправку в регион АПЛ.
ЕС призывает Баку и Ереван искать пути для нормализации отношений
Искажение Пашиняном дискуссий в рамках СБ ООН демонстрирует, что Армения не хочет мириться с провальным результатом – МИД Азербайджана
Алиев присвоил генеральские звания двум военным из системы ГПС Азербайджана
Saipem за $1 млрд реализует для СП NOC и Eni проект по утилизации газа на шельфовом месторождении в Ливии
CNOOC в I полугодии сократила чистую прибыль на 11% из-за падения цен на нефть
«Луна-25» провела съемку поверхности естественного спутника Земли
Госслужба по антимонопольной политике обеспечила за 7 мес. возврат потребителям почти 217 тыс. манатов
Госагентство ОМС направит 4 млн манатов на закупку медицинских принадлежностей и расходных материалов на нужды Yeni Klinika
На капремонт дорог и благоустройство Масаллы направят около 1,7 млн манатов
ГААД получит 4,9 млн манатов на строительство автодороги в Гахском районе
ГААД получит 11,9 млн манатов на строительство автодороги в Бейлаганском районе
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Теперь абоненты "Nar" могут оплачивать парковку посредством SMS
"Nar" предоставляет выгодный роуминг: бесплатные сообщения в WhatsApp
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС