Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8477 RUR   0.0181 GBR   2.163 TRY   0.0628

Цена на нефть

16.08 $/bbl +/- WTI 79.38 -1.61 Brent 83.45 -1.44

Дальнее зарубежье 17.08.2023 18:02

КНДР готовится к пуску межконтинентальной баллистической ракеты

Северная Корея планирует провести запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) в связи с саммитом Южной Кореи, США и Японии 18 августа, передает "Ренхап" со ссылкой на депутата южнокорейского парламента Ю Сан Бома.

"В Пхеньяне зафиксирована активность транспорта, необходимого для запуска МБР. Мы продолжаем получать свидетельства о подготовке к запуску МБР, такие как частую перевозку ракетного топлива с завода по его производству", - сказал депутат, сославшись на доклад Национального агентства разведки Южной Кореи.

Он отметил, что, как ожидается, КНДР проведет военные учения, в ходе которых запустит ракету, которую можно оснастить тактическим ядерным оружием.

Депутат добавил, что в конце августа - начале сентября, в преддверии 75-й годовщины образования КНДР, Северная Корея может провести запуск военного разведывательного спутника, если удастся устранить неполадки, выявленные при последнем запуске.

Лидеры Южной Кореи, США и Японии с 1994 года проводили трехсторонние встречи 12 раз, однако каждый раз речь шла о переговорах "на полях" международных конференций. Саммит в Кэмп-Дэвиде, который состоится 18 августа, прецедентов не имел.

В июне главы оборонных ведомств трех стран также договорились до конца года активировать механизм обмена информацией в режиме реального времени по поводу ракет КНДР.

Ранее в этом году также состоялось учредительное заседание ядерной консультативной группы (Nuclear Consultative Group, NCG): представители Сеула и Вашингтона обсуждали планирование операций с участием ядерных средств США и конвенциональных сил Южной Кореи. Вместе с тем США впервые за десятилетия направляли в Южную Корею атомные подводные лодки (АПЛ), оснащенные баллистическими ракетами.

В свою очередь власти КНДР рассматривают региональные учения под эгидой США в качестве репетиции военной операции против Северной Кореи. В Пхеньяне критиковали работу NCG и призывали США прекратить отправку в регион АПЛ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, ЗАПУСК, ПРОГНОЗ


Похожие новости


Мир никогда не признает КНДР ядерной державой В Сеуле анализируют фотографии из КНДР с выставки вооружений, которую посетили Ким Чен Ын и Шойгу Президент Южной Кореи потребовал от министерства по делам объединения действовать более жестко в отношении КНДР Командование по операциям с беспилотниками будет создано в Южной Корее в сентябре Ответ Сеула на применение КНДР ядерного оружия будет «подавляющим» Данные секретных документов Пентагона не повлияют на отношения Южной Кореи и США КНДР заплатит за свои провокационные действия - президент Южной Кореи Президент Южной Кореи пригрозил КНДР последствиями за запуски ракет Сеул готовится к отражению атак КНДР в ответ на американо-южнокорейские учения В Сеуле считают преждевременным называть дочь Ким Чен Ына его преемницей

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az