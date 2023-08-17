Госагентство ОМС направит 4 млн манатов на закупку медицинских принадлежностей и расходных материалов на нужды Yeni Klinika

Госагентство обязательного медицинского страхования (ОМС) Азербайджана направит 4 млн манатов на закупку медицинских принадлежностей и расходных материалов, предназначенных для использования в медицинском учреждении «Yeni Klinika». Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок www.tender.gov.az, с ООО «Zeytun Pharmaceuticals» подписан соответствующий контракт, стоимость которого составляет 4 млн 90 тыс. манатов. Срок выполнения работ по договору – с 12 июля по 30 декабря 2023 года. Р.Керимов

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