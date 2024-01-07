Бакинский филиал Сеченовского университета потратит около 1,5 млн манатов на закупку симуляционного оборудования и расходных материалов

Бакинский филиал Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова (Сеченовского университета) направит около 1,5 млн манатов на закупку симуляционного оборудования и расходных материалов.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок, с ООО «Solamedical» подписан соответствующий контракт, стоимость которого составляет 1 млн 495,2 тыс. манатов.
Срок выполнения работ – до 27 декабря 2024 года.
Р.Керимов
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