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Здравоохранение 07.01.2024 14:00

Бакинский филиал Сеченовского университета потратит около 1,5 млн манатов на закупку симуляционного оборудования и расходных материалов

Бакинский филиал Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова (Сеченовского университета) направит около 1,5 млн манатов на закупку симуляционного оборудования и расходных материалов.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок, с ООО «Solamedical» подписан соответствующий контракт, стоимость которого составляет 1 млн 495,2 тыс. манатов.

Срок выполнения работ – до 27 декабря 2024 года.

Р.Керимов

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Тэги: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ТЕНДЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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