Бакинский филиал Сеченовского университета потратит около 1,5 млн манатов на закупку симуляционного оборудования и расходных материалов

Бакинский филиал Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова (Сеченовского университета) направит около 1,5 млн манатов на закупку симуляционного оборудования и расходных материалов. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок, с ООО «Solamedical» подписан соответствующий контракт, стоимость которого составляет 1 млн 495,2 тыс. манатов. Срок выполнения работ – до 27 декабря 2024 года. Р.Керимов

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