Leyla Medical Center привлекли к реорганизации лабораторного отделения Республиканской клинической больницы

Республиканская клиническая больница имени академика М.А.Миргасымова привлекла ООО «Leyla Medical Center» к реорганизации лабораторного отделения.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок www.etender.gov.az, с компанией подписан соответствующий контракт, стоимость которого составляет 4,08 млн манатов.
Срок выполнения работ по договору - до 11 июля 2024 года.
Р.Ахмедов
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