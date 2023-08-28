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Здравоохранение 28.08.2023 12:06

Leyla Medical Center привлекли к реорганизации лабораторного отделения Республиканской клинической больницы

Республиканская клиническая больница имени академика М.А.Миргасымова привлекла ООО «Leyla Medical Center» к реорганизации лабораторного отделения.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок www.etender.gov.az, с компанией подписан соответствующий контракт, стоимость которого составляет 4,08 млн манатов.

Срок выполнения работ по договору - до 11 июля 2024 года.

Р.Ахмедов

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Тэги: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ТЕНДЕР


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