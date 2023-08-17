Brent подорожала до $84,81 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают расти вечером в четверг на фоне высокой загрузки перерабатывающих мощностей в США.

Цена октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:49 по бакинскому времени составляет $84,81 за баррель, что на $1,36 (1,63%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $1,62 (2,04%) и составили $81 за баррель.

"...Перерабатывающие мощности [в Штатах], согласно данным этой недели, загружены на 94,7%, и это второй по величине результат текущего года и четвертый - за последние два года, поэтому спрос на спотовую американскую нефть должен остаться высоким", - отмечают аналитики Zaner.

Также поддержку котировкам оказывает ослабление доллара США. Индекс DXY, отражающий его стоимость относительно шести других основных мировых валют, понижается на 0,1% в ходе торгов в четверг, что повышает привлекательность торгуемых в американской валюте сырьевых товаров.