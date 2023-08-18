Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.85 RUR   0.0182 GBR   2.1667 TRY   0.0627

Цена на нефть

17.08 $/bbl +/- WTI 80.39 +1.01 Brent 84.12 +0.67

Дальнее зарубежье 18.08.2023 10:02

Белый дом подтвердил готовность Байдена встретиться с Ким Чен Ыном

Президент США Джо Байден готов встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном без предварительных условий, чтобы обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова, заявил в интервью агентство "Киодо" представитель Белого дома Джон Кирби.

"Они (КНДР - ИФ) не ответили положительно на это предложение, но оно все еще остается в силе. Мы готовы сесть за стол переговоров без предварительных условий", - сказал он.

Агентство обращает внимание, что заявление Кирби прозвучало накануне саммита США-Япония-Южная Корея, на котором, как ожидается, Северная Корея и дальнейшее усиление ее "сдерживания" будет одним из важнейших вопросов. При этом, пишет "Киодо", ранее Вашингтон не сообщал о предложении провести встречу с КНДР на высшем уровне, говорилось только о возможности переговоров сторон.

Кирби отметил, что при отсутствии реакции Пхеньяна "мы должны убедиться, что готовы во всех других отношениях защищать интересы нашей национальной безопасности и наших корейских и японских союзников".

"Это означает наращивание имеющегося у нас потенциала в регионе, и мы, безусловно, рассмотрим возможности сделать это в будущем, если потребуется", - добавил он.

Старший директор Совета национальной безопасности по Восточной Азии Майра Рапп-Хупер сообщила на мероприятии аналитического центра в среду, что администрация в последние недели прилагает "особые усилия" к тому, чтобы побудить Северную Корею сесть за стол переговоров, сообщает агентство.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, КНДР, ЛИДЕРЫ, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


Перебежавший в КНДР солдат США пожелал эмигрировать США будут готовы к новым санкциям против КНДР КНДР обвиняет США в доведении ситуации на Корейском полуострове до возможности начала ядерной войны Байден продлил санкции в отношении КНДР и Западных Балкан - Белый дом Данные секретных документов Пентагона не повлияют на отношения Южной Кореи и США США ввели санкции против восьми человек из-за КНДР и Ирана США призывают КНДР отказаться от дальнейших провокаций, вернуться к диалогу Любая военная реакция США и Южной Кореи на испытание КНДР станет объявлением войны, заявила сестра северокорейского лидера КНДР опубликовала видео запуска баллистической ракеты, способной достичь берегов США Южная Корея, США и Япония считают контрпродуктивными планы КНДР наращивать ядерный арсенал

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az