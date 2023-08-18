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Цена на нефть

17.08 $/bbl +/- WTI 80.39 +1.01 Brent 84.12 +0.67

ТЭК 18.08.2023 09:52

Цены на нефть стабильны, но завершают неделю снижением

Цены на нефть стабильны на торгах в пятницу, но завершают неделю снижением на фоне слабых статданных из Китая, а также сигналов о возможности дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в США.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 в пятницу составляет $84,04 за баррель, что на $0,08 (0,1%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подорожали на $0,67 (0,8%) до $84,12 за баррель.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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