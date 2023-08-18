Цены на нефть стабильны, но завершают неделю снижением

Цены на нефть стабильны на торгах в пятницу, но завершают неделю снижением на фоне слабых статданных из Китая, а также сигналов о возможности дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в США.
Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 в пятницу составляет $84,04 за баррель, что на $0,08 (0,1%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подорожали на $0,67 (0,8%) до $84,12 за баррель.
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