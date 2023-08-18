Нефть завершает неделю в минусе

Цены на нефть начали опускаться днем в пятницу и завершают неделю снижением на фоне слабых статданных из Китая и опасений новых повышений процентной ставки Федрезерва.
Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:51 подешевели на $0,58 (0,69%) - до $83,54 за баррель.
Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,54 (0,67%) - до $79,85 за баррель.
Накануне Brent подорожала на 0,8%, WTI - на 1,3%. Тем не менее, с начала этой недели Brent подешевела более чем на 3%, WTI - более чем на 2%.
Сильные статданные из США, опубликованные на этой неделе, ослабили надежды инвесторов на завершение цикла подъема ставки в США, что привело к скачку доходностей десятилетних US Treasuries до максимума с 2007 года.
Тем временем худшая, чем ожидалось, китайская макростатистика вызвала опасения по поводу медленного восстановления экономики крупнейшего в мире импортера топлива.
"Мы полагаем, что Brent будет торговаться в пределах установившегося с начала года коридора, - написал аналитик Rabobank Джо Делора, указав на то, что цена этой марки не смогла пробиться выше годовых максимумов в последние дни. - Мы считаем, что сложившаяся макроэкономическая ситуация и ухудшение данных в Китае поспособствуют сохранению текущего потолка".
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