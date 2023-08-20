Экспорт зерна с Украины упал на треть после прекращения зерновой сделки

Экспорт зерна и масел с Украины снизился на треть после приостановки зерновой сделки. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
"Украине удалось экспортировать 3,2 миллиона тонн зерна, растительных масел и шрота за четыре недели, по состоянию на 15 августа, что меньше 4,4 и 4,8 миллиона тон в мае и июне, когда черноморская сделка еще действовала", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Россия, Турция и Катар готовят новое соглашение взамен зерновой сделки. По данным издания, Москва заранее предупредила Анкару о выходе из зерновой сделки, и в настоящее время Россия, Турция и Катар работают над новым трехсторонним соглашением. В нем предлагается поставлять российское зерно в бедные страны, в основном в Африке. Турция при этом выступит организатором поставок, а Катар будет их спонсировать.
По информации Bild, новая сделка может быть заключена в эти выходные в Будапеште.
В.Алиев
Алиев прибыл с рабочим визитом в Венгрию
Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле своих позиций со стороны ВС Армении в районе границы
Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле своих позиций со стороны ВС Армении в районе границы
ЕС может ввести санкции против Польши из-за эмбарго на украинское зерно
В Азербайджане в январе 2024г вступит в силу новый закон «О госзакупках»
Второй энергоблок БелАЭС планируется ввести в промэксплуатацию осенью
«Луна-25» разбилась о поверхность Луны
Более 10 человек стали жертвами теракта в Пакистане
Topxana Layihe Inshaat получила подряд на 1,5 млн манатов на работы по благоустройству в Хачмазе
ГААД получит 14,6 млн манатов на строительство трех автодорог на юге Азербайджана
На капремонт дорог и благоустройство Масаллы направят около 1,7 млн манатов
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Теперь абоненты "Nar" могут оплачивать парковку посредством SMS
"Nar" предоставляет выгодный роуминг: бесплатные сообщения в WhatsApp
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС