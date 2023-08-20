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Дальнее зарубежье 20.08.2023 09:07

Экспорт зерна с Украины упал на треть после прекращения зерновой сделки

Экспорт зерна и масел с Украины снизился на треть после приостановки зерновой сделки. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Украине удалось экспортировать 3,2 миллиона тонн зерна, растительных масел и шрота за четыре недели, по состоянию на 15 августа, что меньше 4,4 и 4,8 миллиона тон в мае и июне, когда черноморская сделка еще действовала", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Россия, Турция и Катар готовят новое соглашение взамен зерновой сделки. По данным издания, Москва заранее предупредила Анкару о выходе из зерновой сделки, и в настоящее время Россия, Турция и Катар работают над новым трехсторонним соглашением. В нем предлагается поставлять российское зерно в бедные страны, в основном в Африке. Турция при этом выступит организатором поставок, а Катар будет их спонсировать.

По информации Bild, новая сделка может быть заключена в эти выходные в Будапеште.

В.Алиев

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Тэги: УКРАИНА, ЗЕРНО, СДЕЛКА, РОССИЯ


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