Азербайджанские военные пресекли попытку НВФ в Карабахе установить фортификационные сооружения - Минобороны

Азербайджанские военные в воскресенье пресекли попытку армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ) в Карабахском регионе Азербайджана установить долговременные фортификационные сооружения, сообщили в министерстве обороны Азербайджана

"20 августа около 15:15 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, попытались установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в направлении Лачинского района", - говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны Азербайджана добавили, что "в результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно прекращены".

В.Алиев