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Цена на нефть

18.08 $/bbl +/- WTI 81.25 +0.86 Brent 84.80 +0.68

ТЭК 21.08.2023 16:10

Цены на нефть ускорили рост, Brent у $85,7 за баррель

Цены на нефть продолжают расти днем в понедельник на фоне ослабления американской валюты.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:51 в понедельник составляет $85,73 за баррель, что на $0,93 (1,1%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,98 (1,21%), до $81,64 за баррель.

Обе марки дорожают третью сессию подряд. Поддержку котировкам оказывают ограничение предложения и переход доллара США на отрицательную территорию.

С июня на стоимость нефти положительно влияют решения о сокращении добычи в Саудовской Аравии и России, а запасы этого ресурса в США на прошлой неделе упали до минимума с января, указывает Trading Economics.

Между тем индекс DXY, отражающий стоимость американской валюты относительно шести других основных мировых валют, понижается на 0,2% в ходе торгов в понедельник, что повышает привлекательность торгуемых в ней сырьевых товаров.

В свою очередь, Мартейн Ратс из Morgan Stanley (SPB: MS) в интервью телеканалу CNBC заявил, что в 2024 году динамика мирового спроса на нефть может значительно ухудшиться. По его словам, "текущий год - это, возможно, последний год посткоронавирусного восстановления спроса".

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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