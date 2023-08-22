Нефть остается в минусе

Цены на нефть эталонных марок снижаются вечером во вторник на новостях, связанных с объемами предложения.
Цена октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $84,13 за баррель, что на 33 цента (0,39%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к 17:42 мск понизились на 25 центов (0,31%) и составили $80,47 за баррель. Срок действия сентябрьских фьючерсов на американский бенчмарк истекает с завершением торгов во вторник. Более активно торгуемые октябрьские контракты дешевеют на 31 цент (0,39%), до $79,81 за баррель.
Опасения относительно предложения смягчили надежды на возобновление экспорта иракской нефти через турецкий порт Джейхан, пишет The Wall Street Journal. В понедельник министр нефти Ирака прибыл в Турцию для переговоров по этому вопросу, отмечает газета со ссылкой на сообщения других СМИ.
Поставки, прекратившиеся в марте из-за спора между Багдадом, Анкарой и региональным правительством Курдистана, в случае возобновления могут составить около 450 тыс. баррелей в сутки (б/с).
Рынок также оценивает данные об объемах добычи в Норвегии в июле. Согласно предварительным данным Норвежского нефтяного директората (NPD), добыча нефти в стране в прошлом месяце составляла в среднем 1,828 млн б/с, что на 0,6% больше июньского объема и на 11,5% выше производства в июле 2022 года. NPD прогнозировал показатель на уровне 1,84 млн б/с.
Азербайджан и Иран обсудили ситуацию в регионе и вопросы безопасности
Азербайджан и Узбекистан подписали договор о создании Высшего межгосударственного совета
Азербайджан и Узбекистан планируют создать совместную логистическую компанию в рамках ТМТМ
Турция лидирует по популярности у российских туристов для осеннего отдыха
BIMD разработает ПСД сноса здания детского тубсанатория в Баку и строительство там больницы
В Азербайджане возбудили уголовное дело в отношении карабахского сепаратиста Матевосяна
Topxana Layihe Inshaat получила подряд на 1,5 млн манатов на работы по благоустройству в Хачмазе
ГААД получит 14,6 млн манатов на строительство трех автодорог на юге Азербайджана
На капремонт дорог и благоустройство Масаллы направят около 1,7 млн манатов
Еврокомиссия выплатила Украине очередные 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи
Стано: не в компетенции ЕС разрешить ситуацию вокруг Лачинской дороги
Африканский союз приостанавливает участие Нигера в работе организации
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AzerTelecom и Kazakhtelecom создали совместное предприятие в рамках Транскаспийского оптоволоконного проекта
Продолжается 3-ий лагерь “YAŞAT” при генеральном спонсорстве “Bakcell”
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС