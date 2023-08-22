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Цена на нефть

21.08 $/bbl +/- WTI 80.12 -0.54 Brent 84.46 -0.34

ТЭК 22.08.2023 19:18

Нефть остается в минусе

Цены на нефть эталонных марок снижаются вечером во вторник на новостях, связанных с объемами предложения.

Цена октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $84,13 за баррель, что на 33 цента (0,39%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к 17:42 мск понизились на 25 центов (0,31%) и составили $80,47 за баррель. Срок действия сентябрьских фьючерсов на американский бенчмарк истекает с завершением торгов во вторник. Более активно торгуемые октябрьские контракты дешевеют на 31 цент (0,39%), до $79,81 за баррель.

Опасения относительно предложения смягчили надежды на возобновление экспорта иракской нефти через турецкий порт Джейхан, пишет The Wall Street Journal. В понедельник министр нефти Ирака прибыл в Турцию для переговоров по этому вопросу, отмечает газета со ссылкой на сообщения других СМИ.

Поставки, прекратившиеся в марте из-за спора между Багдадом, Анкарой и региональным правительством Курдистана, в случае возобновления могут составить около 450 тыс. баррелей в сутки (б/с).

Рынок также оценивает данные об объемах добычи в Норвегии в июле. Согласно предварительным данным Норвежского нефтяного директората (NPD), добыча нефти в стране в прошлом месяце составляла в среднем 1,828 млн б/с, что на 0,6% больше июньского объема и на 11,5% выше производства в июле 2022 года. NPD прогнозировал показатель на уровне 1,84 млн б/с.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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