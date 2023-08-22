Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8544 RUR   0.0181 GBR   2.1707 TRY   0.0625

Цена на нефть

21.08 $/bbl +/- WTI 80.12 -0.54 Brent 84.46 -0.34

Внешняя политика 22.08.2023 21:24

Азербайджан и Иран обсудили ситуацию в регионе и вопросы безопасности

Состоялся телефонный разговор между министром обороны Азербайджана и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Ирана.

«22 августа по инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор между министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Иран генерал-лейтенантом Мохаммадом Хосейном Багери», сообщает министерство обороны Азербайджана.

«Стороны провели подробный обмен мнениями по ситуации в регионе и вопросам безопасности. В ходе телефонного разговора были также обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между двумя странами», - отмечается в сообщении.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, МИНОБОРОНЫ, РАЗГОВОР


Похожие новости


Азербайджан, Россия и Иран к 2024г подготовят ТЭО проекта объединения энергосистем В Иране изменили обвинение арестованному гражданину Азербайджана Сафарли Баку и Тегеран договорились ускориться в создании новых коммуникаций между Восточным Зангезуром и НАР через Иран Израиль обвинил Иран в попытке нападения на посольство в Баку Сопредседатели МПК Азербайджан-Иран вскоре встретятся в иранской Астаре Баку заинтересован в позитивном развитии отношений с Ираном - глава МИД Азербайджана Амир Абдоллахиан: верим, что восстановим связи высокого уровня между Ираном и Азербайджаном МИД Азербайджана призвал граждан страны не посещать Иран Раиси рассчитывает на расширение сотрудничества Ирана и Азербайджана Поставки газа из Туркменистана в Азербайджан по свопу через Иран выросли в 4,5 раза

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az