Азербайджан и Иран обсудили ситуацию в регионе и вопросы безопасности

Состоялся телефонный разговор между министром обороны Азербайджана и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Ирана.
«22 августа по инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор между министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Иран генерал-лейтенантом Мохаммадом Хосейном Багери», сообщает министерство обороны Азербайджана.
«Стороны провели подробный обмен мнениями по ситуации в регионе и вопросам безопасности. В ходе телефонного разговора были также обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между двумя странами», - отмечается в сообщении.
Б.Рустамбеков
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