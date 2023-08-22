Азербайджан и Иран обсудили ситуацию в регионе и вопросы безопасности

Состоялся телефонный разговор между министром обороны Азербайджана и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Ирана. «22 августа по инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор между министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Иран генерал-лейтенантом Мохаммадом Хосейном Багери», сообщает министерство обороны Азербайджана. «Стороны провели подробный обмен мнениями по ситуации в регионе и вопросам безопасности. В ходе телефонного разговора были также обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между двумя странами», - отмечается в сообщении. Б.Рустамбеков

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