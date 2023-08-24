Пашинян сообщил о передаче Азербайджану новых мирных предложений

Ереван передал Баку новые предложения по мирному соглашению, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. "Мы передали азербайджанской стороне наши новые предложения вокруг мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном", - сказал Пашинян на заседании правительства в четверг. Отдел политических новостей

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