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Регион 24.08.2023 11:16

Пашинян сообщил о передаче Азербайджану новых мирных предложений

Ереван передал Баку новые предложения по мирному соглашению, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Мы передали азербайджанской стороне наши новые предложения вокруг мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном", - сказал Пашинян на заседании правительства в четверг.

Отдел политических новостей

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Тэги: ПАШИНЯН, АЗЕРБАЙДЖАН, МИР


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