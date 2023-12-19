Пашинян не исключает новые контакты с Азербайджаном по вопросу мирного договора

Переговоры с Азербайджаном вокруг текста соглашения о мире продолжаются, могут быть новые контакты, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Переговоры с Азербайджаном продолжаются вокруг текста мирного соглашения. На рабочем уровне контакты (с Азербайджаном - ИФ) есть, могут быть также новые контакты", - сказал Пашинян в интервью Общественному телевидению Армении.

По его словам, "процесс переговоров с Азербайджаном продолжается немного и в онлайн режиме".

"Мы ждем ответа на наши предложения (вокруг проекта соглашения о мире - ИФ)", - отметил он.