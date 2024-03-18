Пашинян заявляет о начале практического этапа делимитации границы с Азербайджаном

Процесс делимитации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном входит в практический этап, политика Еревана заключается в недопущении начала новой войны, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Процесс делимитации и демаркации между Арменией и Азербайджаном входит в практический этап. Этот процесс означает, что нам "на земле" надо уточнить, где проходит граница Армении. Мы, наши комиссии (по делимитации и демаркации - ИФ) должны на месте определить, где начинается Республика Армения и это должно стать государственной границей", - сказал Пашинян.

По его словам, существует реальная возможность начать процесс демаркации и делимитации на участке от села Баганиса до села Беркабер Тавушской области.

"Вы знаете, что Азербайджан заявляет о четырех неанклавных селах (которые должны быть возвращены под азербайджанский контроль - ИФ). (...) В этом причина, что мы решили, что должны пойти на уточнение границы Армении на данном участке", - заявил премьер Армении.