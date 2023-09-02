Мир между Арменией и Азербайджаном возможен только после взаимного признания территориальной целостности - Пашинян

Мир между Ереваном и Баку не станет возможным, если стороны взаимно не признают территориальную целостность друг друга, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Если Армения и Азербайджан взаимно не признают территориальную целостность друг друга на основе Алма-Атинской декларации 1991 года, то мира никогда не будет", - сказал Пашинян в интервью изданию La Repubblica, видеозапись которого транслировалась в эфире Общественного телевидения Армении в субботу.

По его словам, очень трудно оценить, насколько стороны на данный момент близки к подписанию мирного соглашения.

"Наша позиция состоит в том, что мирная повестка обязательно должна продвигаться, и мы пытаемся сделать все для прогресса в этом направлении, для подписания с Азербайджаном соглашения о мире", - отметил армянский премьер