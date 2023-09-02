Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8439 RUR   0.0177 GBR   2.1536 TRY   0.0636

Цена на нефть

31.08 $/bbl +/- WTI 83.63 +2.00 Brent 86.83 +1.59

Регион 02.09.2023 22:37

Мир между Арменией и Азербайджаном возможен только после взаимного признания территориальной целостности - Пашинян

Мир между Ереваном и Баку не станет возможным, если стороны взаимно не признают территориальную целостность друг друга, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Если Армения и Азербайджан взаимно не признают территориальную целостность друг друга на основе Алма-Атинской декларации 1991 года, то мира никогда не будет", - сказал Пашинян в интервью изданию La Repubblica, видеозапись которого транслировалась в эфире Общественного телевидения Армении в субботу.

По его словам, очень трудно оценить, насколько стороны на данный момент близки к подписанию мирного соглашения.

"Наша позиция состоит в том, что мирная повестка обязательно должна продвигаться, и мы пытаемся сделать все для прогресса в этом направлении, для подписания с Азербайджаном соглашения о мире", - отметил армянский премьер

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПАШИНЯН, АЗЕРБАЙДЖАН, МИР


Похожие новости


Пашинян сообщил о передаче Азербайджану новых мирных предложений Армения признает Карабах частью Азербайджана - Пашинян Пашинян увидел положительную динамику в вопросе восстановления железнодорожного сообщения с Азербайджаном Пашинян настроен на достижение результатов в переговорном процессе с Азербайджаном В Мюнхене началась встреча Алиева с Блинкеном и Пашиняном Пашинян заявил о готовности Еревана к нормализации отношений с Баку на предложенных Россией условиях Власти Армении, приняв «Мадридские принципы», признали Карабах частью Азербайджана - Пашинян Пашинян рассказал об условиях, на которых готов подписать с Баку соглашение о мире Азербайджан проводит очень агрессивную дипломатическую политику по отношению к Армении - Пашинян Пашинян заявил, что Ереван ответил на предложения Баку по 5 базовым принципам мирного договора

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az