Баку выступает за ускорение процесса делимитации границы с Арменией – глава МИД Азербайджана

Баку является сторонником и выступает за ускорение процесса делимитации азербайджано-армянской границы, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

«Азербайджанская сторона выступает за ускорение процесса делимитации границы (с Арменией - ИФ)», - сказал Байрамов на пресс-конференции в четверг с главой МИД Бельгии Хаджей Лабиб

Разумеется, с учетом международного права, добавил он.

Байрамов отметил, что в ходе переговоров проинформировал главу МИД Бельгии о процессе делимитации азербайджано-армянской границы.

Р.Керимов