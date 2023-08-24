Глава МИД Азербайджана обвинил Армению в политизации вопроса поставок грузов в Карабах

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обвинил Ереван в политизации поставок грузов в Карабахский регион Азербайджана, назвав такой подход неприемлемым.
«Армения политизирует вопрос, отказываясь от предложенных Азербайджаном маршрутов для перевозки гуманитарных грузов. Политизация гуманитарной помощи недопустима», - сказал Байрамов в среду в Баку на пресс- конференции с главой МИД Бельгии.
Он отметил, что обратил в ходе переговоров внимание бельгийской коллеги на заседание Совета Безопасности ООН (16 августа – ИФ), на то, что там обсуждалось и говорилось.
По его словам, принятие гуманитарной помощи только через один маршрут при отказе от других альтернативных - не что иное, как политизация вопроса, чем и занимается Ереван.
«Азербайджан предлагает использовать не одну, а несколько дорог», - обратил внимание Байрамов, отметив важность диалога, уклонение от которого неконструктивно.
Байрамов добавил, что Армения не может смириться с тем, что Азербайджан учредил на границе пропускной пункт «Лачин» и поэтому прибегает к военным и политическим провокациям.
Р.Керимов
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