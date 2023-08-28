МИД Азербайджана назвал ошибочной политику Макрона по Южному Кавказу

В министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана раскритиковали президента Франции Эмманюэля Макрона за заявления, касающиеся нормализации отношений между Баку и Ереваном.
«Тот факт, что президент Франции в очередной раз высказал свою точку зрения, основанную на утверждениях о гуманитарной ситуации в регионе, еще раз доказывает ошибочность политики Парижа», - заявил спикер азербайджанского внешнеполитического ведомства Айхан Гаджизаде.
По его словам, подобные заявления президента Франции наносят ущерб мирному процессу.
Представитель МИД Азербайджана счел недопустимым то, что Макрон в своем выступлении использовал такие фразы, как «Лачинский гуманитарный коридор», говорил языком давления, что, по мнению Баку, является неуважением к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана.
«Азербайджан полон решимости обеспечить мир и безопасность в регионе», - заявил Гаджизаде, добавив, что любые попытки вмешательства извне будут решительно пресекаться.
Макрон в понедельник, выступая на конференции французских послов, объявил о плане провести на текущей неделе телефонные разговоры с президентом Азербайджана и премьером Армении. При этом он заявил о плане «новых дипломатических инициатив», касающихся Лачинской дороги и намерении усилить давление на Азербайджан.
Р.Керимов
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