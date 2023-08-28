Глава Евросовета предложил подготовиться к новому расширению ЕС в 2030 году

Председатель Евросовета Шарль Мишель считает, что в ЕС настало время заняться проблемой расширения, это необходимо для укрепления связей и усиления мощи Евросоюза.

"Пришло время двигаться вперед. Предстоит еще много работы. Это будет сложно, а иногда и болезненно как для будущих государств-членов, так и для ЕС. Я считаю, что для того, чтобы вызвать доверие, нам следует поговорить о сроках и домашних заданиях", - заявил Мишель в понедельник на стратегическом форуме в словенском городе Блед.

"И у меня есть предложение. Готовя следующую стратегическую повестку дня ЕС, мы должны поставить перед собой четкую цель. Я считаю, что мы должны быть готовы - с обеих сторон - к расширению в 2030 году", - продолжил глава Европейского совета.

По его словам, пора "решать проблемы ясно и честно". Он напомнил, что дорога в ЕС для стран Западных Балкан началась более 20 лет назад, европейский саммит в Салониках в 2003 году подтвердил европейскую перспективу этих государств. "Но медленный темп пути в ЕС разочаровал многих, как в регионе, так и в Европейском союзе", - отметил Мишель.

Он также указал на статус кандидатов на вступление в ЕС Украины и Молдовы. "И такой же статус ждет Грузию, когда она сделает необходимые шаги. Так что теперь расширение больше не является мечтой", - полагает председатель Евросовета.

Перспектива расширения союза в 2030 году, по словам Мишеля, означает, что эти цели должны быть предусмотрены в следующем долгосрочном бюджете ЕС. Это необходимо, сказал он, чтобы показать серьезность настроя Евросоюза, придать импульс реформам и побудить всех работать вместе.

"Нам нужно действовать в соответствии с этим. Именно поэтому лидеры ЕС обсудят расширение на наших следующих заседаниях Европейского совета. Мы определим позицию по открытию переговоров с Украиной и Молдавией. И я также ожидаю, что к вопросу о переговорах смогут вернуться Босния и Герцеговина и Грузия", - предположил Мишель.

При этом он перечислил условия, выполнения которых Брюссель ждет от государств-кандидатов на вступление в Евросоюз: уважение ценностей ЕС и верховенства права, а также прав человека, включая права меньшинств; независимая судебная власть, борьба с коррупцией и организованной преступностью.

Мишель отдельно остановился на необходимости разрешения двусторонних конфликтов прошлого. "Без примирения нет сотрудничества. И я должен сказать это ясно: внутри ЕС нет места прошлым конфликтам. (...) нам необходимо убедиться, что прошлые конфликты не импортируются в ЕС и не используются для блокирования вступления соседних стран и будущих государств-членов", - подчеркнул глава Евросовета.