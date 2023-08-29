Расширение является приоритетом ЕС, но оно должно основываться на заслугах стран-кандидатов

Еврокомиссия (ЕК) помогает государствам-кандидатам готовиться к вступлению в ЕС, но этот вопрос должен решаться исходя из их достижений на пути к Евросоюзу, заявила официальный представитель ЕК Дана Спинант.

"Расширение является политическим приоритетом. Председатель Европейской комиссии (Урсула фон дер Ляйен) специально говорила об этом в Брюсселе. И во время своих визитов в страны-кандидаты она подтвердила наши обязательства успешно провести эти будущие вступления. Но расширение основывается на заслугах тех или иных кандидатов, которые могут вступить в ЕС только тогда, когда они к этому готовы", - объяснила пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

По ее словам, "этот важный элемент должен приниматься во внимание, если мы хотим правильно управлять подготовкой стран-кандидатов".

"И мы тесно работаем с этими странами-кандидатами, чтобы помочь им подготовиться, осуществить необходимые реформы с целью вступления в ЕС. Но, повторю, это процесс, который основывается на их достижениях", - подчеркнула Спинант.

Так она ответила на просьбу прокомментировать сделанное накануне заявление председателя Европейского совета Шарля Мишеля о том, что в ЕС настало время плотно заняться проблемой расширения.

"Готовя следующую стратегическую повестку ЕС, мы должны поставить перед собой четкую цель. Я считаю, что мы должны быть готовы - с обеих сторон - к расширению в 2030 году", - сказал глава Евросовета на стратегическом форуме в словенском городе Блед.

Перспектива расширения союза в 2030 году, по словам Мишеля, означает, что эти цели должны быть предусмотрены в следующем долгосрочном бюджете ЕС. Это необходимо, сказал он, чтобы показать серьезность настроя Евросоюза, придать импульс реформам и побудить всех работать вместе.

"Мы не комментируем то, что говорят наши партнеры или другие заинтересованные стороны. Я вам только подтвердила наше видение этого. Я вам объяснила, как управляется процедура. И наш лейтмотив: мы основываемся на заслугах. И мы должны продолжать действовать так же", - продолжила представитель ЕК.

Отвечая на дополнительные вопросы, пресс-секретарь отметила: "Дебаты на эту тему должны состояться на уровне лидеров на неформальном саммите ЕС в Гранаде, созываемом испанским председательством Совета ЕС в ближайшие недели. Дождемся этой встречи. Мы уверены, что она позволит провести настоящие обсуждения на самом высоком политическом уровне, чтобы поразмышлять обо всех аспектах расширения, в частности, о подготовке к нему со стороны Европейского союза".

Ранее Евросовет объявил о неформальном совещании в Гранаде глав государств и правительств стран ЕС 6 октября.