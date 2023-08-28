Армянские НВФ в Карабахе обстреляли позиции азербайджанских военных

Армянские незаконные вооруженные формирования (НВФ), находящиеся в зоне временной дислокации российского миротворческого контингента в Карабахском экономическом регионе Азербайджана, вечером в понедельник подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанских военных.
Как сообщает Минобороны Азербайджана, обстрел велся с 19:20 до 20:55 и под огонь армянских НВФ попали азербайджанские позиции в направлении Ходжалинского и Агдамского районов.
«ВС Азербайджана в указанных направлениях предприняли ответные меры», - подчеркивает Минобороны.
Р.Ахмедов
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