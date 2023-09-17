Армянские сепаратисты обстреляли позиции азербайджанской армии в Агдаме

Позиции Азербайджанской Армии в Агдамском направлении подверглись обстрелу, сообщили в министерстве обороны Азербайджана

"17 сентября около 17:45 позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении Агдамского района, были обстреляны незаконными армянскими вооруженными формированиями, расположенными на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент", - говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны Азербайджана добавили, что "подразделениями азербайджанской армии в указанном направленииприняты ответные меры".

В.Алиев