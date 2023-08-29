Армянские НВФ в Карабахе обстреляли позиции азербайджанских военных

Армянские незаконные вооруженные формирования (НВФ), находящиеся в зоне временной дислокации российского миротворческого контингента в Карабахском экономическом регионе Азербайджана, ночью 28 августа подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанских военных. Как сообщает Минобороны Азербайджана, под огонь армянских НВФ попали азербайджанские позиции в направлении Физулинского района. «ВС Азербайджана в указанном направлении предприняли ответные меры», - подчеркивает Минобороны. Б.Рустамбеков

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