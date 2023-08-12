Армянские НВФ в Карабахе обстреляли позиции азербайджанской армии второй раз за сутки - Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана сообщило о втором за сутки обстреле азербайджанских позиций со стороны армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ) в Карабахском регионе страны. "12 августа в 15:00 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении Ходжавендского района", - говорится в сообщении. В Минобороны Азербайджана отметили, что подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры. В.Алиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».