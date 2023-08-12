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Оборона 12.08.2023 09:31

ВС Армении и НВФ в Карабахе подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии - Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций азербайджанской армии со стороны вооруженных сил (ВС) Армении в районе границы двух государств и армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ) в Карабахском регионе страны.

"11 августа с 21:10 до 21:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции армии Азербайджана в направлении населенных пунктов Бязирхана и Зяйлик Кяльбаджарского района", - отмечается в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, добавили в министерстве, 12 августа в 07:43 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в Агдамском направлении.

В Минобороны Азербайджана отметили, что подразделения азербайджанской армии приняли ответные меры.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ОБСТРЕЛ, КАРАБАХ


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