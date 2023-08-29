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Эстония движется от кризиса доверия к парламентскому кризису

Все крупные газеты Эстонии выступили во вторник с передовыми статьями, осуждающими отказ премьер-министра Каи Каллас (Kaja Kallas) встретиться со специальными парламентскими комиссиями по контролю госбюджета и по борьбе с коррупцией для рассмотрения вопроса о деловой активности ее мужа на российском направлении.

"Премьер-министр проинформировал общественность о том, что его плотный график не позволяет ему приехать на совместное заседание комиссий. К сожалению, это означает переход восточного кризиса в новую фазу, из которой у премьер-министра и коалиции в целом нет пути назад", - пишет в передовице газета Postimees.

По ее мнению, "мы переходим от кризиса доверия к парламентскому кризису".

"Если премьер-министру и руководителю Stark Logistics нечего скрывать или стыдиться, зачем отказываться от возможности передать свое понимание произошедшего в публичном эфире?" - задается вопросом издание.

А газета Ohtuleht, называя поведение премьер-министра "слепым высокомерием", отмечает, что "если мы действительно хотим быть носителями западных ценностей, не было бы необходимости использовать методы управляемой демократии, в которой законы проталкиваются силой, а трудный выбор не обсуждается до выборов".

Ohtuleht называет поведение премьер-министра "нарастающим кризисом демократии в Эстонии" и предсказывает, что "грядет суровая политическая зима".

23 августа портал ERR сообщил, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу премьера Арво Халлику (Arvo Hallik), продолжала работать в направлении России после начала событий на Украине. В ответ Каллас, активно выступавшая в ЕС с требованиями ввести в отношении России все новые и все более жесткие санкции, сказала, что нет ничего аморального в том, что компания Stark Logistics продолжает перевозки грузов в Россию.

По данным СМИ, за время СВО компания Халлика заработала на российских поставках своего делового партнера Metaprint 1,1 млн евро в 2022 году и почти 475 тыс. евро в этом году.

Каллас в понедельник сообщила, что из-за занятости не примет участие в открытом заседании парламентских комиссий, несмотря на призыв президента Алара Кариса (Alar Karis) ответить на "неприятные вопросы", связанные со скандалом с предпринимательской деятельностью члена ее семьи.

Ранее Каллас заявляла, что не собирается уходить из-за скандала в отставку.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ПРЕМЬЕР, СКАНДАЛ, СИТУАЦИЯ


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