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Премьер Эстонии отказалась от выдвижения на пост главы Еврокомиссии

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас (Kaja Kallas) отказалась от предложения стать кандидатом на выборах главы Еврокомиссии.

"Я тщательно рассмотрела как плюсы, так и минусы этого предложения, но проинформировала руководство Альянса либералов и демократов Европы (АЛДЕ), что не возьму на себя эту роль", - заявила Каллас в четверг на пресс-конференции.

"Выдвижение моей кандидатуры даст Эстонии хорошую возможность поднять наши проблемы в крупных дебатах, но, возможно, эту работу можно выполнить и без выдвижения моей кандидатуры", - добавила Каллас.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ПРЕМЬЕР, ЕВРОКОМИССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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