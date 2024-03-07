Премьер Эстонии отказалась от выдвижения на пост главы Еврокомиссии

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас (Kaja Kallas) отказалась от предложения стать кандидатом на выборах главы Еврокомиссии.

"Я тщательно рассмотрела как плюсы, так и минусы этого предложения, но проинформировала руководство Альянса либералов и демократов Европы (АЛДЕ), что не возьму на себя эту роль", - заявила Каллас в четверг на пресс-конференции.

"Выдвижение моей кандидатуры даст Эстонии хорошую возможность поднять наши проблемы в крупных дебатах, но, возможно, эту работу можно выполнить и без выдвижения моей кандидатуры", - добавила Каллас.