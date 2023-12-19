Парламенту Эстонии передана петиция с требованием отставки премьер-министра Каи Каллас

Оппозиционная партия Центра передала во вторник парламенту петицию с требованием отставки премьер-министра Каи Каллас (Kaja Kallas).

Инициированное центристами обращение подписали около 30 тысяч человек. Парламент обязан обсудить петицию, если под ней поставили подписи не менее тысячи человек.

"Согласно результатам последних опросов, отставку Каи Каллас поддерживают 71% населения. Почти 30 тысяч подписей, собранных партией Центра за короткое время, ярко отражают растущее недовольство в обществе", - заявил, передавая петицию, председатель партии Центра, мэр Таллина Михаил Кылварт.

По его словам, вместо того, чтобы прийти на помощь людям, страдающим от падения экономики, обеднения, банкротств предприятий, роста безработицы, "премьер-министр озабочена только повышением налогов".