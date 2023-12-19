Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8568 RUR   0.0188 GBR   2.1521 TRY   0.0585

Цена на нефть

18.12 $/bbl +/- WTI 72.47 +1.04 Brent 77.95 +1.40

Дальнее зарубежье 19.12.2023 16:42

Парламенту Эстонии передана петиция с требованием отставки премьер-министра Каи Каллас

Оппозиционная партия Центра передала во вторник парламенту петицию с требованием отставки премьер-министра Каи Каллас (Kaja Kallas).

Инициированное центристами обращение подписали около 30 тысяч человек. Парламент обязан обсудить петицию, если под ней поставили подписи не менее тысячи человек.

"Согласно результатам последних опросов, отставку Каи Каллас поддерживают 71% населения. Почти 30 тысяч подписей, собранных партией Центра за короткое время, ярко отражают растущее недовольство в обществе", - заявил, передавая петицию, председатель партии Центра, мэр Таллина Михаил Кылварт.

По его словам, вместо того, чтобы прийти на помощь людям, страдающим от падения экономики, обеднения, банкротств предприятий, роста безработицы, "премьер-министр озабочена только повышением налогов".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЭСТОНИЯ, ПРЕМЬЕР, ОТСТАВКА, ПЕТИЦИЯ


Похожие новости


Премьер Эстонии не согласна с президентом, что ей следует уйти в отставку Эстония движется от кризиса доверия к парламентскому кризису Президент Эстонии требует от премьер-министра Каллас объяснений в связи со скандалом о сотрудничестве ее мужа с Россией Эстонская оппозиция потребовала отставки премьера Каи Каллас Эстонская оппозиция инициирует вотум недоверия премьеру Оппозиционная Партия Центра инициирует вотум недоверия премьер-министру Эстонии Каллас Эстония не намерена размещать на своей территории иностранные военные базы - премьер Президент Эстонии предложил Каллас сформировать правительство Премьер Эстонии заболела COVID-19 Премьер-министр Эстонии Каллас уходит в отставку и заявляет о готовности возглавить новое правительство

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az