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Регион 29.08.2023 15:26

Пашинян и Макрон провели телефонный разговор

Ситуацию на Южном Кавказе, в том числе вокруг Карабаха, обсудили по телефону во вторник премьер Армении Никол Пашинян и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, Пашинян и Макрон подчеркнули важность последовательных усилий по обеспечению стабильности и мира в регионе.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ФРАНЦИЯ, ЛИДЕРЫ, КОНТАКТЫ


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