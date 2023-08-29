Пашинян и Макрон провели телефонный разговор

Ситуацию на Южном Кавказе, в том числе вокруг Карабаха, обсудили по телефону во вторник премьер Армении Никол Пашинян и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, Пашинян и Макрон подчеркнули важность последовательных усилий по обеспечению стабильности и мира в регионе.