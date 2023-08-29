В Баку потребовали от Парижа прекратить провокационные высказывания

В министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана сочли неприемлемыми заявления главы МИД Франции Катрин Колонны, касающиеся Карабахского региона Азербайджана.
Глава МИД Франции Катрин Колонна во вторник заявила, что Баку реализует «стратегию удушения», направленную на «исход армян из Карабаха».
«Подобные заявления главы МИД Франции, которые не служат миру и стабильности в регионе, неприемлемы», - заявил спикер азербайджанского внешнеполитического ведомства Айхан Гаджизаде.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», Гаджизаде отметил, что Азербайджан в рамках национального законодательства предпринимает усилия по реинтеграции в азербайджанское общество армян, проживающих в Карабахском регионе. Он добавил, что препятствовать этим усилиям, обвиняя Баку в том, что он якобы проводит политику изгнания армян из региона, в корне неверно.
«Еще раз призываем французскую сторону положить конец подобным подстрекательским и провокационным высказываниям», - заявил Гаджизаде.
Р.Керимов
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