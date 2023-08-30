Нефть продолжает дорожать после роста накануне

Цены на нефть эталонных марок увеличиваются утром в среду после подъема накануне, вызванного опасениями по поводу приближения урагана "Идалия" к побережью Флориды.

Цена октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:23 составляет $85,74 за баррель, что на $0,25 (0,29%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подорожали на $1,04 (1,3%) - до $85,49 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,38 (0,47%) и составили $81,54 за баррель. По итогам прошлой сессии они выросли на $1,06 (1,3%) - до $81,16 за баррель.