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Во Флориде 245 тыс. человек остались без электричества из-за урагана «Идалия»

Ураган "Идалия", ударивший по юго-востоку США, оставил более 245 тыс. человек без электричества в штате Флорида, сообщают американские СМИ.

Около 900 рейсов отменены. Наибольшее количество отмен авиарейсов зафиксировано в аэропорту Тампа.

Несколько тысяч человек покинули свои дома и размещены во временных убежищах, организованных Красным крестом.

На кадрах из Флориды, в частности, районов, расположенных близ залива Тампа, видно, что дороги сильно затоплены.

В настоящее время ураган движется в сторону штата Джорджия. Скорость ветра составляет 168 км/ч.

Американские метеорологи понизили категорию "Идалии" с третьей до второй.

Губернатор Флориды Рон Десантис объявил чрезвычайное положение в 46 округах штата.

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Тэги: МИР, США, УРАГАН


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