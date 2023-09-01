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Дальнее зарубежье 01.09.2023 09:06

Компания Raytheon получила контракт на закупку ракет для Украины - Пентагон

Минобороны США заключила с компанией Raytheon Missiles and Defense контракт на сумму $192 млн на покупку усовершенствованных ракет класса "воздух-воздух" средней дальности (AMRAAM) для Украины, сообщил Пентагон.

Средства на приобретение ракет выделяются из так называемой Инициативы содействию безопасности Украины на 2023 финансовый год, отмечается в сообщении.

Срок исполнения контракта - 29 ноября 2024 года. Количество ракет не указывается.

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Тэги: США, ПЕНТАГОН, РАКЕТЫ, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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