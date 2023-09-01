Нефть продолжает слабо расти после скачка накануне

Цены на нефть умеренно растут утром в пятницу после резкого подъема накануне.

Эталонные марки Brent и WTI по итогам августа подорожали на 1,5% и 2,2% соответственно, завершив в плюсе третий месяц кряду.

Цена ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $87,04 за баррель, что на 21 цент (0,24%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подорожали на $1,59 (1,9%) - до $86,83 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 16 центов (0,19%) и составили $83,79 за баррель. По итогам прошлой сессии они выросли на $2 (2,5%) - до $83,63 за баррель.

Поддержку рынку оказывают ожидания, что ведущие экспортеры топлива продолжат сокращать предложение, тогда как спрос будет расти по мере восстановления мировой экономики.

Саудовская Аравия может продлить добровольное снижение добычи на 1 млн баррелей и на октябрь, показал проведенный Bloomberg опрос аналитиков.

"Вопрос скорее в том, будут ли саудиты усиливать снижение добычи. А поскольку подобное притягивает подобное, к ним могут присоединиться Кувейт и ОАЭ, которые пока занимают выжидательную позицию", - сказал управляющий директор Velandera Energy Partners Маниш Радж.

Тем временем РФ и страны ОПЕК+ достигли очередных договоренностей по вопросу сокращения поставок российской нефти на мировые рынки, сообщил вице-премьер Александр Новак. Основные параметры будут озвучены на следующей неделе, добавил он.