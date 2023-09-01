Цены на нефть растут и завершают неделю подъемом

Цены на нефть поднимаются в пятницу и завершают неделю уверенным ростом.
Поддержку рынку оказывают позитивные статданные из Китая, усилившие ожидания повышения спроса на энергоносители, а также сигналы ограничения глобальных поставок нефти.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $88,04 за баррель, что на $1,21 (1,39%) выше, чем на закрытие рынка в четверг.
Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась к этому времени на $1,38 (1,65%), до $85,01 за баррель. Фьючерсы торгуются выше $85 за баррель впервые с ноября прошлого года.
С начала этой недели Brent подорожала почти на 5%, WTI - почти на 7%, по данным FactSet.
Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности Китая в августе обновил максимум с февраля, сообщила в пятницу Caixin Media Co., рассчитывающая индикатор. Индекс увеличился до 51 пункта с 49,2 пункта в июле. Значение выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в секторе.
"Китайские статданные несколько воодушевили рынок, хотя мы не видим картины роста спроса на сырье", - отмечает аналитик по сырьевому сектору Capital Economics Киран Томпкинс, слова которого приводит Market Watch.
Опубликованные данные "позволяют предположить, что инфраструктурные расходы начали поддерживать спрос на металлы в Китае, и что активность в транспортном секторе, являющемся крупным потребителем нефти, по-прежнему высокая", говорит эксперт.
Среди других факторов, влияющих на рынок, ожидания продления Саудовской Аравией добровольного снижения добычи на 1 млн баррелей в сутки и на октябрь.
Кроме того, трейдеры оценивают заявления вице-премьера РФ Александра Новака о том, что Россия и страны ОПЕК+ достигли очередных договоренностей по вопросу сокращения поставок российской нефти на мировые рынки. Основные параметры соглашения будут озвучены на следующей неделе, сказал Новак.
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