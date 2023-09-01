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Цена на нефть

31.08 $/bbl +/- WTI 83.63 +2.00 Brent 86.83 +1.59

ТЭК 01.09.2023 20:03

Цены на нефть растут и завершают неделю подъемом

Цены на нефть поднимаются в пятницу и завершают неделю уверенным ростом.

Поддержку рынку оказывают позитивные статданные из Китая, усилившие ожидания повышения спроса на энергоносители, а также сигналы ограничения глобальных поставок нефти.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $88,04 за баррель, что на $1,21 (1,39%) выше, чем на закрытие рынка в четверг.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась к этому времени на $1,38 (1,65%), до $85,01 за баррель. Фьючерсы торгуются выше $85 за баррель впервые с ноября прошлого года.

С начала этой недели Brent подорожала почти на 5%, WTI - почти на 7%, по данным FactSet.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности Китая в августе обновил максимум с февраля, сообщила в пятницу Caixin Media Co., рассчитывающая индикатор. Индекс увеличился до 51 пункта с 49,2 пункта в июле. Значение выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в секторе.

"Китайские статданные несколько воодушевили рынок, хотя мы не видим картины роста спроса на сырье", - отмечает аналитик по сырьевому сектору Capital Economics Киран Томпкинс, слова которого приводит Market Watch.

Опубликованные данные "позволяют предположить, что инфраструктурные расходы начали поддерживать спрос на металлы в Китае, и что активность в транспортном секторе, являющемся крупным потребителем нефти, по-прежнему высокая", говорит эксперт.

Среди других факторов, влияющих на рынок, ожидания продления Саудовской Аравией добровольного снижения добычи на 1 млн баррелей в сутки и на октябрь.

Кроме того, трейдеры оценивают заявления вице-премьера РФ Александра Новака о том, что Россия и страны ОПЕК+ достигли очередных договоренностей по вопросу сокращения поставок российской нефти на мировые рынки. Основные параметры соглашения будут озвучены на следующей неделе, сказал Новак.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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