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Карабах 02.09.2023 10:05

Армянские НВФ в Карабахе создают радиопомехи системам GPS пассажирских самолетов - Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана распространило информацию об очередном применении незаконными армянскими вооруженными формированиями на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент (РМК), радиопомех против систем спутниковой навигации GPS пассажирских самолетов.

"В результате применения радиопомех 1 сентября с 11:15 до 11:36 возникли сбои в системе GPS-навигации пассажирского самолета типа B-77L авиакомпании "Американские авиалинии", выполнявшего рейс Париж-Пекин, с 13:30 до 13:58 - в системе GPS-навигации пассажирского самолета типа C-650 авиакомпании "Израильские авиалинии", выполнявшего рейс Тель-Авив-Баку", - отмечается в сообщении оборонного ведомства.

Командование российского миротворческого контингента проинформировано об указанных фактах.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАРАБАХ, МИНОБОРОНЫ, РАДИОПОМЕХИ


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