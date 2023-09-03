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Регион 03.09.2023 00:10

Двое армянских военных погибли при подрыве во время инженерных работ

Минобороны Армении сообщило о гибели двоих армянских военнослужащих в результате взрыва при выполнении инженерных работ.

Инцидент произошел около 17:30 при выполнении взрывных работ с целью строительства дороги.

Погибшие - майор Арман Бабаджанян и военнослужащий Артур Погосян.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ВОЕННЫЕ, ГИБЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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