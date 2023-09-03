Двое армянских военных погибли при подрыве во время инженерных работ

Минобороны Армении сообщило о гибели двоих армянских военнослужащих в результате взрыва при выполнении инженерных работ. Инцидент произошел около 17:30 при выполнении взрывных работ с целью строительства дороги. Погибшие - майор Арман Бабаджанян и военнослужащий Артур Погосян.

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