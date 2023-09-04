Валютные резервы ЦБ Азербайджана за 8 месяцев выросли на 4%

Валютные резервы Центрального банка Азербайджана на 31 августа 2023 года составляют $9 млрд 364,4 млн, отмечается в данных на сайте ЦБА.

На конец 2022 года валютные резервы ЦБА составляли $8 млрд 995,7 млн. Таким образом, по подсчетам агентства "Интерфакс-Азербайджан", за январь-август 2023 года валютные резервы Центробанка увеличились на 4,1%.

При этом в августе валютные резервы ЦБА увеличились на 1,3% или на $120,4 млн.

В 2022 году валютные резервы ЦБ увеличились на 27,1%.

Х.Насирзаде