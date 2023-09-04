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Макроэкономика 04.09.2023 11:06

Валютные резервы ЦБ Азербайджана за 8 месяцев выросли на 4%

Валютные резервы Центрального банка Азербайджана на 31 августа 2023 года составляют $9 млрд 364,4 млн, отмечается в данных на сайте ЦБА.

На конец 2022 года валютные резервы ЦБА составляли $8 млрд 995,7 млн. Таким образом, по подсчетам агентства "Интерфакс-Азербайджан", за январь-август 2023 года валютные резервы Центробанка увеличились на 4,1%.

При этом в августе валютные резервы ЦБА увеличились на 1,3% или на $120,4 млн.

В 2022 году валютные резервы ЦБ увеличились на 27,1%.

Х.Насирзаде

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Тэги: ЦБА, РЕЗЕРВЫ, ВАЛЮТНЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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