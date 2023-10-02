Валютные резервы ЦБ Азербайджана за 9 месяцев выросли почти на 9%

Валютные резервы Центрального банка Азербайджана на 29 сентября 2023 года составляют $9 млрд 775,3 млн, отмечается в данных на сайте ЦБА.

На конец 2022 года валютные резервы ЦБА составляли $8 млрд 995,7 млн. Таким образом, по подсчетам агентства "Интерфакс-Азербайджан", за январь-сентябрь 2023 года валютные резервы Центробанка увеличились на 8,7%.

При этом в сентябре валютные резервы ЦБА увеличились на 4,4% или на $410,9 млн.

В 2022 году валютные резервы ЦБ увеличились на 27,1%.

Х.Насирзаде