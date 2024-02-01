Валютные резервы ЦБ Азербайджана в январе выросли на 0,2%

Валютные резервы Центрального банка Азербайджана на 31 января 2024 года составляют $11 млрд 637 млн, отмечается в данных на сайте ЦБА.

На конец 2023 года валютные резервы ЦБА составляли $11 млрд 613 млн. Таким образом, по подсчетам агентства "Интерфакс-Азербайджан", в январе 2024 года валютные резервы Центробанка увеличились на 0,2% или $24 млн.

В 2023 году валютные резервы ЦБ увеличились на 29,1%.

Х.Насирзаде