Валютные резервы ЦБ Азербайджана за 7 месяцев выросли почти на 3%

Валютные резервы Центрального банка Азербайджана на 31 июля 2023 года составляют $9 млрд 244 млн, отмечается в данных на сайте ЦБА.

На конец 2022 года валютные резервы ЦБА составляли $8 млрд 995,7 млн. Таким образом, по подсчетам агентства "Интерфакс-Азербайджан", за январь-июль 2023 года валютные резервы Центробанка увеличились на 2,8%.

При этом в июле валютные резервы ЦБА увеличились на 0,5% или на $48,1 млн.

В 2022 году валютные резервы ЦБ увеличились на 27,1%.

Х.Насирзаде