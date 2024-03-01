Валютные резервы ЦБ Азербайджана в январе-феврале выросли на 0,3%

Валютные резервы Центрального банка Азербайджана на 29 февраля 2024 года составляют $11 млрд 650,3 млн, отмечается в данных на сайте ЦБА.
На конец 2023 года валютные резервы ЦБА составляли $11 млрд 613 млн. Таким образом, по подсчетам агентства "Интерфакс-Азербайджан", в январе-феврале 2024 года валютные резервы Центробанка увеличились на 0,3% или $37,3 млн.
При этом в феврале валютные резервы ЦБА увеличились на 0,1% или на $13,3 млн.
В 2023 году валютные резервы ЦБ увеличились на 29,1%.
Х.Насирзаде
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