Валютные резервы ЦБ Азербайджана в январе-феврале выросли на 0,3%

Валютные резервы Центрального банка Азербайджана на 29 февраля 2024 года составляют $11 млрд 650,3 млн, отмечается в данных на сайте ЦБА.

На конец 2023 года валютные резервы ЦБА составляли $11 млрд 613 млн. Таким образом, по подсчетам агентства "Интерфакс-Азербайджан", в январе-феврале 2024 года валютные резервы Центробанка увеличились на 0,3% или $37,3 млн.

При этом в феврале валютные резервы ЦБА увеличились на 0,1% или на $13,3 млн.

В 2023 году валютные резервы ЦБ увеличились на 29,1%.

Х.Насирзаде