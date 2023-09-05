Алиев обсудил со спецпредставителем МИД РФ открытие дороги Агдам-Ханкенди

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник обсудил со специальным представителем министерства иностранных дел (МИД) РФ по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией Игорем Ховаевым ситуацию на Южном Кавказе и открытие дороги Агдам-Ханкенди, говорится в информации, размещенной на сайте главы государства.

«На встрече обсуждались ситуация в регионе, открытие дорог Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди», - отмечается в информации.

Алиев довел до сведения собеседника, что, несмотря на то, что представители армянского населения Карабахского региона Азербайджана были приглашены в Баку и другие азербайджанские города для проведения обсуждений по вопросам реинтеграции, они отказались от этого.

Ховаев, в свою очередь заявил, что Россия продолжит прилагать усилия для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и обеспечения прочного мира в регионе.

Р.Керимов