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Внешняя политика 05.09.2023 11:36

Алиев обсудил со спецпредставителем МИД РФ открытие дороги Агдам-Ханкенди

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник обсудил со специальным представителем министерства иностранных дел (МИД) РФ по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией Игорем Ховаевым ситуацию на Южном Кавказе и открытие дороги Агдам-Ханкенди, говорится в информации, размещенной на сайте главы государства.

«На встрече обсуждались ситуация в регионе, открытие дорог Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди», - отмечается в информации.

Алиев довел до сведения собеседника, что, несмотря на то, что представители армянского населения Карабахского региона Азербайджана были приглашены в Баку и другие азербайджанские города для проведения обсуждений по вопросам реинтеграции, они отказались от этого.

Ховаев, в свою очередь заявил, что Россия продолжит прилагать усилия для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и обеспечения прочного мира в регионе.

Р.Керимов

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Тэги: АЛИЕВ, РОССИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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