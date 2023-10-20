Алиев принял участие в открытии платной автодороги до границы с РФ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял участие в церемонии открытия платной автомобильной дороги Баку-Губа- государственная граница с Россией.
Информация об этом опубликована на сайте главы государства.
Как сообщалось ранее, новая дорога проложена от пос. Г.З.Тагиев (в 40 км от Баку) до границы с Россией и станет альтернативной существующей автомагистрали Баку-Губа- госграница с Россией.
Автомагистраль, протяженностью 129 км, имеет четыре полосы движения. Эта автомагистраль является частью международного транспортного коридора «Север-Юг».
Тарифный совет Азербайджана уже утвердил тарифы на проезд этой дороге, они вступают в силу с 20 октября.
Н.Аббасова
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